D66: historische uitslag, zilver met een gouden glans

De gelukkige campagneleider spreekt van een campagne van optimisme en verbinding. Volgens hem heeft lijsttrekker Sigrid Kaag heel Nederland in de ban gebracht van "haar menselijkheid en idealen".

"Er is wat scepsis geweest over nieuw leiderschap en dat snap ik wel," zegt Sjoerdsma, die refereert aan de campagneslogan van Kaag. "Het is nogal een claim." Zelfs als er van deze voorspelling nog twee of zetels af gaan, is het volgens Sjoerdsma een historische uitslag. Het liefst ziet hij deze uitslag niet meer veranderen. "Wat mij betreft beitelen we deze exitpoll in steen."