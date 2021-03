Volt-leider Dassen ‘ongelooflijk blij’ met zetels in exitpoll

"Het lijkt erop dat Volt voor het eerst in een nationaal parlement komt en hopelijk is dat een startschot voor Volt in andere landen", zegt Dassen. De partij is ook in andere Europese landen actief, en heeft een zetel in het Europees Parlement. "Het is hoe dan ook geweldig dat onze Europa-agenda bij kiezers is aangekomen", aldus Dassen.

Deel dit bericht: