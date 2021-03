OM onderzoekt mogelijk overtreden coronaregels door Baudet

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet woensdag tijdens een bijeenkomst in het Westerpark in Amsterdam de coronaregels heeft overtreden en welke consequenties dat eventueel moet krijgen. ‘Bij de manifestatie van Forum voor Democratie in het Westerpark is geconstateerd dat de coronamaatregelen onvoldoende zijn nageleefd. Het Openbaar Ministerie kijkt of en welke consequenties dit gaat hebben voor de organisatoren”, twittert de gemeente woensdagavond.