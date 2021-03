Aangifte tegen Baudet vanwege ronselen van stemmen

Het Openbaar Ministerie in Den Bosch bevestigt de aangifte en bestudeert die op dit moment, zegt een woordvoerster. "We gaan na in hoeverre er in het filmpje sprake is van strafbare feiten." Volgens haar is dit tot nu toe de enige aangifte die is binnengekomen, ook landelijk gezien. "Maar dat kan natuurlijk nog veranderen. In dat geval kan het zijn dat we aangiftes bundelen. Maar vooralsnog doen we dit in Den Bosch af."

"Als je niet stemt, dan telt je stem niet mee en daarom is het zo belangrijk dat mensen die FVD een warm hart toedragen in hun omgeving mensen enthousiasmeren om volmachten aan hen af te geven", zei Baudet in het gewraakte fragment. "Mensen die misschien niet zo politiek betrokken zijn, die willen misschien wel een volmacht geven en dan kun je dus toch meermaals stemmen. Dus één persoon kan vier keer stemmen eigenlijk, als je maar die volmachten kunt regelen."

'Overduidelijk'

De Bie bekeek het filmpje en "viel van zijn stoel". "Dit is overduidelijk stemmen ronselen en dat mag niet. Ik weet nog dat in de jaren negentig mensen in Den Bosch langs de deuren gingen om volmachten op te halen. Dat is destijds een hele rel geweest." Hij benaderde de Kiesraad, maar die raadde hem aan aangifte te doen bij de politie als hij vermoedde dat er sprake was van een strafbaar feit. Dat deed hij afgelopen maandag.

Kiezers actief benaderen met de vraag een volmacht af te geven heet ronselen en is strafbaar. FVD ontkende een paar weken geleden dat Baudet in het fragment oproept tot ronselen. Een woordvoerster liet weten dat FVD-leden zich "uitsluitend mogen richten tot mensen die zelf al van plan waren om bij volmacht te stemmen, maar moeite hebben een gevolmachtigde te vinden. In dat geval is uitdrukkelijk geen sprake van ronselen."