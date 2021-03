Verdachte fatale schietpartij Atlanta ontkent racistisch motief

De man die in de Amerikaanse stad Atlanta acht mensen doodschoot, had naar eigen zeggen geen racistisch motief. Dat heeft de politie bekendgemaakt na verhoor van de verdachte. Zes van zijn slachtoffers waren vrouwen van Aziatische afkomst

De witte man heeft volgens de politie toegegeven verantwoordelijk te zijn voor de schietpartijen in een massagesalon en twee spa’s, locaties die hij zelf regelmatig zou hebben bezocht.

‘Hij claimt dat zijn daad niet racistisch gemotiveerd is”, meldt de politie, die benadrukt dat het onderzoek nog in een vroege fase zit. De 21-jarige verdachte heeft ook gezegd problemen te hebben met een seksverslaving. ‘Hij wilde zijn verleidingen elimineren.’ De autoriteiten denken hij ook van plan was in de aangrenzende staat Florida schietpartijen aan te richten.

Haatmisdrijven

Vicepresident Kamala Harris noemde de schietpartijen tragisch en vertelde dat zowel zij als president Joe Biden treurt om de doden. Hoewel het precieze motief van de verdachte nog onduidelijk is, benadrukte ze solidair te zijn met Aziatische Amerikanen die in toenemende mate te maken hebben met haatmisdrijven.

In de Verenigde Staten is racisme tegen mensen met een Aziatische afkomst toegenomen sinds het begin van de coronapandemie. Er worden meer gevallen van racistisch geweld gemeld. Ook in de rest van de wereld, waaronder in Nederland, worden mensen van Aziatische komaf vaker racistisch bejegend.