Techaandelen drukken AEX-index

De vrees voor stijgende rentes heeft woensdag op de aandelenbeurs in Amsterdam voor een ietwat bedrukte stemming gezorgd. Met name techfondsen, die doorgaans gevoelig zijn voor rentestijgingen gingen in de verkoop. Verliezen van bedrijven als maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, betalingsbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus drukten de AEX in het rood.