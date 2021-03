Britse premier Johnson gaat voor prik van AstraZeneca

De Britse premier Boris Johnson gaat voor het coronavaccin van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca en de universiteit van Oxford. Hij krijgt binnenkort een prik van het middel, dat in meerdere landen omstreden is uit zorg over de veiligheid.

‘Het zal zeker dat van Oxford en AstraZeneca zijn”, zei Johnson tijdens het wekelijkse vragenuurtje in het Britse parlement in Londen. De premier ging niet in op de onrust over mogelijke bijwerkingen zoals bloedklonters. De afgelopen dagen onderbrak een reeks Europese landen het gebruik van het AstraZeneca-vaccin.

Johnson gooide het over een persoonlijke boeg. ‘Ik heb eindelijk het nieuws gekregen dat ik zeer binnenkort mijn prik krijg”, zei de 56-jarige. Hij is net als andere 50-plussers aan de beurt. De Britten mogen doorgaans echter niet kiezen met welk vaccin ze worden ingeënt.

De premier, die zelf bijna een jaar geleden besmet raakte met het coronavirus en daarvoor op de intensive care behandeld moest worden, noemde het AstraZeneca-vaccin al herhaaldelijk veilig en uiterst effectief.