Automaker Ford omarmt thuiswerken ook na crisis

‘16 seconden over het uitvouwen van een stembiljet’

In de Diekmanhal in Enschede zijn 26 studenten van een uitzendbureau sinds woensdagochtend 7.45 uur bezig met het tellen van de briefstemmen. Het verloopt allemaal voorspoedig. ‘We doen maar 16 seconden over het uitvouwe..