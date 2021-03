Franse privacywaakhond onderzoekt databescherming app Clubhouse

CNIL zei dat het nu onduidelijk is wat Clubhouse doet met de gegevens van gebruikers en hoe veilig die informatie is. Clubhouse lijkt volgens CNIL geen zakelijke aanwezigheid in de Europese Unie te hebben. Er is in Frankrijk door meer dan 10.000 mensen een petitie getekend waar werd opgeroepen tot onderzoek naar mogelijke privacyschendingen door Clubhouse.

Clubhouse is een sociaal medium waar mensen van over de hele wereld samenkomen om in groepsgesprekken met elkaar te praten en mee te luisteren. De vorig jaar gelanceerde app is op dit moment beschikbaar voor Apple-gebruikers en alleen toegankelijk op uitnodiging. Door de coronacrisis en de lockdowns is de populariteit van Clubhouse sterk gestegen.