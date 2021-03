VVD geeft relatief weinig uit aan reclame op internet

De VVD gaf vorige week voor het eerst in de verkiezingscampagne meer dan 100.000 euro uit aan advertenties op internet. Het CDA zit hier al drie weken boven en spendeerde wederom het meest (150.000 euro). Ook vergeleken met andere grote partijen stak de partij van Mark Rutte tot dan toe relatief weinig geld in onlinereclames. Dat blijkt uit rapporten van Facebook en Google.

Het was de uitzondering op de regel dat de VVD vorige week de tweede politieke internetadverteerder van Nederland was. De partij spendeerde 106.000 euro aan advertenties op Facebook, Instagram, Google en YouTube. In de weken daarvoor gaf de partij veel minder uit, namelijk maximaal 25.000 euro. Hierbij is steeds gekeken naar onlineadvertenties van de landelijke afdeling en individuele kandidaten, maar ook van regionale vertakkingen en gelieerde organisaties, zoals de jongerenafdeling.

De VVD is doorgaans qua internetreclames een middenmoter vergeleken met haar politieke tegenstrevers. Dat terwijl de partij met afstand het grootst lijkt te worden volgens de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van meerdere peilingen. De VVD was niet bereikbaar voor commentaar over keuzes die gemaakt zijn in de onlinecampagne.

Televisie

Op televisie, ook een belangrijk podium waar partijen strijden om de aandacht van kiezers, was de VVD het afgelopen crisisjaar prominent aanwezig. Persconferenties met Mark Rutte in de hoofdrol werden standaard op meerdere zenders live uitgezonden en bereikten haast zonder uitzondering zeker 3 miljoen kijkers, maar ook regelmatig 5 miljoen of zelfs meer.

Ter vergelijking: het videodebat van de NOS dinsdag werd 2,2 miljoen keer bekeken. Precies een jaar eerder gaf Rutte zijn eerste toespraak in het Torentje en die werd in totaal ruim drie keer meer bekeken op NPO 1, RTL 4 en SBS 6. Dat valt op te maken uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Fractieleider

Rutte staat centraal in veel internetreclames van de VVD, zoals ook de meeste andere grotere partijen de fractieleider nadrukkelijk naar voren schuiven. In een serie video’s op Facebook staan mensen op straat naast een levensgroot kartonnen figuur van de lijsttrekker en zeggen ze waarom ze hem een goed leider vinden.

Maar de advertenties gaan niet uitsluitend over Rutte. Ook andere kandidaten die hoog in de kieslijst staan komen in beeld, zoals Tamara van Ark en Bente Becker. In andere advertenties komen de VVD-standpunten rond een thema aan bod, zoals kernenergie of defensie.

Partijen investeren niet alleen in hun internetcampagne door advertenties in te kopen, maar ook op andere manieren, bijvoorbeeld door actief te zijn op Twitter en Whatsapp. Het is niet bekend hoeveel geld hieraan wordt uitgegeven.