AstraZeneca levert 70 miljoen vaccins in tweede kwartaal, niet 180 miljoen

De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca levert in het tweede kwartaal opnieuw fors minder coronavaccins aan de Europese Unie dan volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen contractueel is vastgelegd. Het gaat om 70 miljoen doses in plaats van 180 miljoen, zei ze op een persconferentie in Brussel.