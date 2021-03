‘Trump verloor tijdens presidentschap kwart van zijn vermogen’

De waarde van de bezittingen van Donald Trump is flink gedaald in de vier jaar dat hij president was van de Verenigde Staten. Volgens de Bloomberg Billionaires Index daalde zijn nettovermogen van 3 miljard dollar naar 2,3 miljard dollar, omdat zijn commercieel vastgoed en hotels een stuk minder waard zijn geworden. De coronapandemie heeft zijn bedrijf een flinke tik gegeven in de tijd dat hij persoonlijk geen leiding kon geven vanwege zijn presidentschap.