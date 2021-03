Brussel wil gratis ‘coronacertificaat’ voor vrij reizen in EU

Een gratis ‘coronacertificaat’, digitaal of op papier en voorzien van een QR-code, moet de deur voor vrij reizen in de EU deze zomer weer open zetten. Het certificaat, in de volksmond ook al bekend als vaccinatiepaspoort en coronapas, bewijst dat de drager tegen Covid-19 is ingeënt, recent negatief is getest of voldoende antistoffen in het lichaam heeft.