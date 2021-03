Minister De Jonge neemt bij stemmen per ongeluk oud paspoort mee

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wilde woensdagochtend gaan stemmen in Rotterdam, maar er bleek iets niet in orde met zijn paspoort. De bewindsman had per ongeluk zijn oude paspoort meegenomen, waar de gaten al in zaten om het onbruikbaar te maken. "Ze lagen in dezelfde la", verklaart zijn woordvoerder.

De minister ging onverrichter zake naar huis om later een nieuwe poging te wagen. Even later twitterde de bewindsman een 'stemadvies': "Neem een GELDIG identiteitsbewijs mee... #haastigespoed #beetjedom #ikstem".