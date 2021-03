Damrak begint afwachtend aan verkiezingsdag

Beleggers op het Damrak waren woensdag tijdens de landelijke verkiezingen vooral in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Marktpartijen zijn vooral benieuwd wat Fed-president Jerome Powell zal zeggen over de stijgende inflatie en de oplopende rentes op de obligatiemarkten. De vrees dat de inflatie en de marktrentes te snel worden aangejaagd door de combinatie van het economische herstel en de grote steunpakketten, zorgde de afgelopen weken voor nervositeit op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 682,94 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 1013,16 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden tot 0,3 procent. De Duitse DAX bleef ongewijzigd.

Fintechbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus sloten de rij in de AEX met verliezen tot 1,4 procent. Sterkste stijger was dataleverancier RELX met een winst van 2 procent. In de MidKap daalde luchtvaartcombinatie Air France-KLM 0,6 procent. De Europese Commissie komt woensdag met een voorstel voor een zogenoemd coronapaspoort, dat het mogelijk moet maken om deze zomer vrijer door de EU te kunnen reizen.

NSI klom 0,9 procent. Het vastgoedbedrijf heeft drie kantoorpanden gekocht voor bijna 80 miljoen euro. Nedap kwam met nieuwe doelstellingen voor de komende jaren en won 1 procent. Het technologiebedrijf wil onder meer een jaarlijkse omzetgroei realiseren van 5 tot 10 procent.

AstraZeneca daalde 0,5 procent in Londen. Europese landen willen het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut weer gaan gebruiken bij een positief oordeel van de Europese medicijnwaakhond EMA. Experts van de EMA hebben tot nog toe geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat het vaccin van AstraZeneca problemen met bloedstolling veroorzaakt. Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht.

Ook de autosector stond in het nieuws. De verkoop van nieuwe personenauto’s in de EU is in februari hard gedaald vanwege de aanhoudende lockdownmaatregelen. BMW won desondanks dik 1 procent in Frankfurt. De Duitse automaker rekent voor dit jaar op een flink hogere winst en wil dat in 2030 de helft van alle auto’s die het bedrijf verkoopt elektrisch is.

De euro was 1,1889 dollar waard, tegenover 1,1898 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 65,09 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 68,63 dollar per vat.