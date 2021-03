Verkiezingsdag overwegend droog met hier en daar regen

Tijdens de verkiezingen woensdag blijft het overwegend droog, maar hier en daar is er wel kans op een bui of wat motregen. Het blijft veelal bewolkt, meldt Weer.nl.

De kans op een regenbui neemt in de loop van de middag steeds meer af, al kan er in het zuiden nog wel regen vallen. De zon laat zich met name in het oosten en noordoosten van het land zien. Verder waait er een matige noordwestelijke wind, die aan de kust krachtiger is. Het wordt 7 tot 9 graden.

Die temperaturen zakken woensdagavond flink. Het kan afkoelen tot 1 of 2 graden, terwijl de temperatuur in het noorden en noordoosten zelfs kan zakken tot onder het vriespunt. In de rest van het land blijft het kwik tussen de 2 en 4 graden, zo is de voorspelling.