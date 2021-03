Beleggers wachten op verkiezingsdag vooral op rentebesluit VS

De beurshandel op het Damrak staat woensdag tijdens de landelijke verkiezingen vooral in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Daarbij zal met name worden gelet op wat Fed-president Jerome Powell zal zeggen over de stijgende inflatie en de oplopende rentes op de obligatiemarkten. Beleggers vrezen dat de inflatie en de marktrentes te snel worden aangejaagd door de combinatie van het economische herstel en de toestroom van geld uit grote steunpakketten.

Kenners gaan er in doorsnee vanuit dat Powell in zijn toelichting op het rentebesluit een poging zal doen om de markt gerust te stellen. Echte ingrepen van de Fed worden niet verwacht. De aandacht gaat ook uit naar de herziene verwachtingen van de centrale bank voor de economische groei en de inflatie als gevolg van de voortgang van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten en de goedkeuring van het omvangrijke steunpakket van president Joe Biden.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren wat lager te beginnen aan de verkiezingsdag in Nederland. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk licht in het rood openen. De belangrijkste Aziatische markten bleven woensdag dicht bij huis in afwachting van het Fed-besluit. Wall Street sloot dinsdag overwegend licht lager.

In de strijd tegen het coronavirus willen de Europese landen het vaccin van AstraZeneca weer gaan gebruiken bij een positief oordeel van de Europese medicijnwaakhond EMA. Experts van de EMA hebben tot nog toe geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat het coronavaccin van AstraZeneca problemen met bloedstolling veroorzaakt. Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht.

De Europese Commissie komt woensdag met een voorstel voor een coronapaspoort, dat moet worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement. Het digitale certificaat geldt als bewijs dat de eigenaar tegen Covid-19 is ingeënt, of recent negatief is getest, of antilichamen heeft vanwege een eerdere coronabesmetting en moet het mogelijk maken om deze zomer vrijer door de EU te kunnen reizen.

Op het Damrak liet vastgoedbedrijf NSI weten drie kantoorpanden te hebben gekocht voor bijna 80 miljoen euro. Het grootste pand is het Atlanta-gebouw aan de Stadhouderskade in Amsterdam, dat voor vijftien jaar volledig is verhuurd aan de aanbieder van flexibele werkplekken WeWork.

De euro was 1,1906 dollar waard, tegenover 1,1898 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 65,18 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 68,71 dollar per vat.