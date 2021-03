Bijna 2,2 miljoen kijkers voor laatste verkiezingsdebat

Aan het debat deden de lijsttrekkers van de acht grootste partijen mee. Zij namen het steeds in duo’s tegen elkaar op. Eerder op de avond was er in De Stemming aandacht voor de zeven kleinste partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Naar dat programma keken bijna 1,3 miljoen mensen.

De talkshows Jinek en Op1, waarin ook aandacht was voor de verkiezingen, scoorden bijna gelijke cijfers. Jinek trok aan het langste eind met 979.000 kijkers en Op1 noteerde 930.000.