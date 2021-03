Met opening stemlokaal station Nijmegen 3e dag stemmen van start

Met de opening van het stemlokaal op station Nijmegen om 05.15 uur is ook de derde dag dat Nederland naar de stembus kan, afgetrapt. In het hele land zijn naar schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek ongeveer 13,2 miljoen mensen kiesgerechtigd tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen.

De kiesgerechtigde 70-plussers mochten al per post stemmen. Dit zijn ruim 2,4 miljoen inwoners. Ongeveer 810.000 jongeren mogen deze keer voor het eerst voor de Tweede Kamerverkiezing stemmen. De afgelopen dagen mochten mensen die tot een risicogroep behoren al naar de stembus. Velen deden dat ook al. Maar de miljoenen anderen kunnen woensdag terecht in ruim 8800 stemlokalen. De meeste stembureaus zijn geopend tussen 07.30 uur en 21.00 uur.

Voor alle stembureaus in het land gelden dit jaar speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo worden in het stemlokaal potloden, stemhokjes, tafels, en andere voorwerpen geregeld schoongemaakt. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood dat ze daarna mee naar huis mogen nemen. En er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.

Stemmen kan met een geldige stempas en een geldig identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het op 17 maart 2021 niet langer dan 5 jaar verlopen is. Als iemand in een andere gemeente wil stemmen mag dat, maar wel met een vooraf aangevraagde kiezerspas.