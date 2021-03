Verkiezingen uitgebreid op tv te volgen bij meerdere zenders

RTL Nieuws verslaat de verkiezingsavond met een uitzending van het programma Jinek, dat wordt geleid door Eva Jinek en Fons Lambie. De NOS doet 's avonds vanuit het Tweede Kamergebouw verslag. Bij SBS6 zijn bij Hart van Nederland de belangrijkste verkiezingsuitslagen, inclusief reacties, te volgen. Dat gebeurt in de verschillende reguliere uitzendingen op SBS6, zowel ’s avonds als in de ochtendeditie van 06.30 tot 10.00 uur. De uitslagen worden ook direct online gemeld.

Bij RTL worden de gebeurtenissen geduid door de politieke verslaggevers van RTL en de vaste commentatoren die vaker aanschuiven bij Jinek. De peilingen en uitslagen worden afwisselend bekendgemaakt en geduid door Antoin Peeters. RTL heeft in tegenstelling tot de NOS geen exitpolls, zodat er alleen gereageerd kan worden op de uitslagen die binnendruppelen.

Poll

Bij de NOS bepaalt de exitpoll van Ipsos een groot deel van de verkiezingsavond. Om 21.00 uur komt de eerste exitpoll met de eerste prognose, die is gebaseerd op het stemmen op de eerste, tweede en derde dag en op het stemmen per post. Voor de inschatting van het briefstemmen is gebruikgemaakt van een peiling onder 5000 mensen, laat de NOS weten. De tweede exitpoll verschijnt om 22.00 uur, dan worden ook de gegevens van het laatste half uur dat er gestemd kan worden, meegenomen. Ipsos houdt vanwege het briefstemmen een marge van twee zetels aan in plaats van de gebruikelijke een zetel.

Presentator Rob Trip gaat tijdens de uitzending onder meer in gesprek met deskundigen en Malou Petter richt zich vooral op de uitslagen die binnendruppelen. De uitzending is volgens plan tot 01.00 uur, maar duurt volgens de NOS zo lang als "we nog een uitzending kunnen maken die relevant en interessant is". Lijsttrekkers van de partijen worden gedurende de avond gepolst voor een reactie op de verkiezingscijfers. Een 'duiderspanel' van parlementair NOS-verslaggevers Ron Fresen, Marleen de Rooy en Arjan Noorlander plaatst de gebeurtenissen op de uitslagenavond in perspectief. Ook wordt een aantal stembureaus in het land tijdens de uitzending gevolgd.