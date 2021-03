Japans hof: verbod homohuwelijk ongrondwettelijk

De gerechtelijke uitspraak is de eerste van zijn soort in Japan en is een grote symbolische overwinning voor de lhbti-beweging in het Oost-Aziatische land. Japan geldt nog altijd als het enige land in hoogontwikkelde G7-landen dat het homohuwelijk niet erkent. Het huwelijk is in de Japanse grondwet nog gedefinieerd als een unie gebaseerd op ‘de wederzijdse goedkeuring van beide geslachten”.

