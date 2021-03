Nederland nu massaal naar stembus

Mensen kunnen voor het stemmen ook weer terecht op de stations. In Nijmegen gaat om 05.15 uur het eerste stembureau op het station open. Ook het station Meppel en Zwijndrecht zijn er om 05.30 uur vroeg bij. De rest van de stations volgt om 07.30 uur. Vanwege het coronavirus kunnen mensen dit keer ook op een bijzondere plekken hun stem uitbrengen. Zo zijn er in diverse gemeentes drive-throughs om te stemmen vanuit de auto of op de fiets. Ook kan er buiten in tenten worden gestemd.

In de stemlokalen gelden dit jaar diverse coronaregels. Mensen moeten een gezondheidscheck invullen, moeten 1,5 meter afstand houden, moeten hun handen ontsmetten en moeten een mondkapje dragen. Ook moeten kiezers alleen naar het stembureau komen. Voor het stemmen krijgt men een rood potlood uitgereikt. Dit ligt dit keer niet al klaar in het stemhokje. In veel gemeenten mogen mensen na het stemmen het rode potlood houden. Of de potloden worden ontsmet voordat ze weer door een ander worden gebruikt.

Kiesgerechtigde 70-plussers mochten dit jaar vanwege corona per post stemmen. Dit zijn ruim 2,4 miljoen inwoners. Woensdag mogen 810.000 jongeren voor het eerst voor de Tweede Kamerverkiezing stemmen. In totaal zijn naar schatting 13,2 miljoen mensen kiesgerechtigd. Die briefstemmen worden woensdag overdag al geteld, de rest van de stemmen worden woensdagavond na 21.00 uur geteld.

Woensdag blijft de avondklok tussen 21.00 en 04.30 uur van kracht, maar er geldt wel een ontheffing voor mensen die naar het stembureau zijn geweest of mensen die meewerken aan de verkiezingen en het tellen van de stemmen.