Bonaire voert lockdown in om groei besmettingen tegen te gaan

Bonaire voert per 18 maart een lockdown in. Dat is een gevolg van het steeds verder stijgende aantal coronabesmettingen op het eiland. Gezaghebber Edison Rijna maakte dinsdag bekend dat het eiland naar risiconiveau zes gaat, wat onder meer een avondklok tussen negen uur ’s avonds en 4 uur ’s ochtends inhoudt.