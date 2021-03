Man uit Michigan aangeklaagd om doodsbedreigingen Biden en Pelosi

Whitmer was eerder het doelwit van een extreemrechtse militie die plannen smeedde om haar te ontvoeren voorafgaand aan de verkiezingen eind vorig jaar, stellen openbaar aanklagers. De nieuwe aanklachten komen niet lang nadat Christopher Wray, de directeur van de federale politiedienst FBI, waarschuwde voor de toenemende dreiging van binnenlandse extremisten.

De openbaar aanklager van de staat Michigan klaagde Joshua Docter uit de plaats Holland maandag al aan wegens dreigen met terrorisme en cybercriminaliteit. Voor beide aanklachten kan hij maximaal 20 jaar gevangenisstraf krijgen. Docter had zichzelf maandag bij de politie aangegeven en werd dinsdag voorgeleid, aldus de aanklager.

Die stelt dat Docter online in een bericht had gedreigd de Democraten Biden, Pelosi en Whitmer te vermoorden. ‘In die posts, stelde Docter dat hij een geweer zou gebruiken om de verkozen ambtsdragers te vermoorden en ‘de katalisator zou zijn’ voor een nieuwe Amerikaanse revolutie”, aldus de aanklager. ‘Docter had op zijn telefoon ook informatie over het maken van bommen en waar hij de benodigde materialen kon krijgen.’

In de ontvoeringszaak rond Whitmer zijn zes mannen opgepakt en aangeklaagd. Eén van hen heeft schuld bekend. Acht andere mannen die deel zouden hebben genomen aan de samenzwering, zijn aangeklaagd wegens terrorisme.