‘Coronavaccin voor zwangere vrouwen beschermt ook ongeboren kind’

Coronavaccins voor zwangere vrouwen kunnen mogelijk ook werkzaam zijn in het beschermen van de foetus tegen het coronavirus, stellen Israëlische onderzoekers in een nieuwe studie. Uit het onderzoek dat in februari is uitgevoerd, blijkt dat bij alle 20 onderzochte vrouwen die twee doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin hadden gekregen, ook de ongeboren kinderen anticellen tegen het coronavirus hadden.

‘Onze bevindingen onderstrepen dat het vaccineren van zwangere vrouwen mogelijk moederlijke en neonatale bescherming tegen een SARS-CoV-2-infectie biedt”, staat in het onderzoek. De bevindingen van onderzoekers die verbonden zijn aan het Hadassah universitair medisch centrum in Jeruzalem werden dinsdag gemeld door Israëlische media.

De onderzoekers benadrukken de beperkte opzet van de studie en zeggen dat er meer onderzoek nodig is om meer te weten te komen over het effect van vaccinatie in verschillende fases van de zwangerschap, en de veiligheid en effectiviteit van de verschillende vaccins die beschikbaar zijn.

Een van de onderzoekers zegt tegen de Jerusalem Post dat het team nu gaat bekijken of de anticellen in de baby’s aanwezig blijven. Pfizer en BioNTech meldden vorige maand dat zij een onderzoek uitvoeren onder 4000 vrijwilligers om de veiligheid en effectiviteit van hun coronavaccin bij gezonde zwangere vrouwen te evalueren. Ook wordt daarbij onderzocht of de bescherming van de moeder overgaat op het kind.