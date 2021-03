Honderden Britten protesteren bij parlement en politie na moord

Honderden Britten hebben voor de derde avond op rij gedemonstreerd buiten het parlementsgebouw en het hoofdgebouw van de politie uit woede over de moord op de 33-jarige vrouw Sarah Everard en regeringsplannen om het demonstratierecht in te perken.

Een Londense politieagent, de 48-jarige Wayne Couzens, is aangeklaagd voor het ontvoeren en doden van Everard en verscheen dinsdag voor de tweede keer voor de rechter. De politie ligt daarnaast vanuit alle politieke richtingen onder vuur vanwege het harde optreden bij een wake voor Everard, waarbij volgens politiecorpschef Cressida Dick de afstandsregels niet werden nageleefd.

De Londense burgemeester van Labour-huize Sadiq Khan heeft gezegd dat hij zijn ‘ontevredenheid heeft geuit’ bij Dick naar aanleiding van het politieoptreden van zaterdag. Er werden toen vier vrouwen gearresteerd wegens het verstoren van de openbare orde en het breken van de coronaregels. Ook de Conservatieve minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel was kritisch over de politie. Zij noemde de beelden van het ingrijpen door de politie ‘verontrustend”.

Sinds de storm van kritiek treedt de politie al minder hard op bij protesten buiten het parlement en het politiehoofdkwartier bij New Scotland Yard. Bij het parlement riepen ruim 600 betogers om het ontslag van corpschef Dick en minister Patel. Bij de tweede locatie werd de leus ‘all cops are bastards’ (alle agenten zijn schoften) geroepen.

Terwijl dinsdag buiten het parlement werd gedemonstreerd, keurden parlementariërs binnen deels een nieuwe strafrechtelijke wet van minister Patel goed. Die moet het makkelijker maken voor de politie om demonstraties te verbieden die tot grote ordeverstoringen kunnen leiden.

Sinds de moord op Everard is er in het Verenigd Koninkrijk met name veel discussie over de onveiligheid die veel Britse vrouwen ‘s avonds en ‘s nachts ervaren als zij alleen over straat gaan. Meerdere demonstranten benadrukten dinsdag dat zij vinden dat die discussie niet ondergesneeuwd mag raken vanwege de ophef rond het optreden van de politie.

De Britse regering heeft voorgesteld om meer agenten in burger in te zetten bij bars en nachtclubs om te controleren dat vrouwen niet worden lastiggevallen. Dat voorstel werd door betogers met gemengde gevoelens ontvangen. ‘Mensen zullen zich niet meer op hun gemak voelen met agenten in burger”, aldus een 18-jarige studente. ‘Belangrijker is dat iedereen weet wat te doen om vrouwen zich veiliger te laten voelen.’