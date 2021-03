Ploumen en Segers verwijten elkaar intolerantie in NOS-debat

Tijdens het lijsttrekkersdebat van de NOS kwamen PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in aanvaring over tolerantie. Over en weer verweten de partijleiders elkaar intolerant te zijn.

Segers zegt op te willen komen voor jonge homo's die gediscrimineerd worden vanwege hun geaardheid. "Maar dat vind ik niet te begrijpen", zegt Ploumen. Volgens haar zijn het juist "geestesverwanten" van Segers die jonge homo's discrimineren. Ze verwijst naar antihomoverklaringen die leerlingen en hun ouders op sommige scholen moesten invullen. "Uw minister van Onderwijs gaat eerst uitleggen waarom dat wel zou passen in ons land", zegt ze over ChristenUnie-minister Arie Slob.

Eind vorig jaar was er grote ophef over de minister, omdat hij zich in de Tweede Kamer niet direct uitsprak tegen deze identiteitsverklaringen. In het debat neemt Segers afstand van Ploumens opmerkingen. "U framet hem op een manier die me raakt."

Anti-religieus

Hij vraagt zich juist af hoe tolerant Ploumen is tegen religieuze mensen. Hij noemt het PvdA-verkiezingsprogramma, waarin staat dat het "bekrompen is om mensen op te sluiten in hun religie". Segers vindt dat daar "een toon uit klinkt" die anti-religieus is. "Dat klonk bitter."

Ploumen verwijt de ChristenUnie niet thuis te geven toen de PvdA met voorstellen kwam tegen vaak orthodox-christelijke 'homogenezers' of anti-abortusdemonstranten. "Ik ontzeg u niet uw overtuiging, maar uw tolerantie zie ik niet terug."

Maar Segers noemt juist zijn religie als reden dat hij opkomt voor anderen. "Ik sta voor vrijheid van iedereen: niet ondanks mijn geloof, maar dankzij mijn geloof."