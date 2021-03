President Biden houdt op 25 maart eerste persconferentie

Ruim twee maanden na zijn beëdiging houdt de Amerikaanse president Biden zijn eerste ‘echte’ persconferentie. Die is donderdagmiddag 25 maart, maakte het Witte Huis bekend.

Tegelijkertijd melden Amerikaanse media dat verwacht wordt dat de regering-Biden binnenkort, mogelijk volgende week, sancties wil afkondigen tegen landen die zich mengden in de Amerikaanse verkiezingscampagne vorig jaar. Het gaat om Rusland, China, Iran en andere staten die invloed wilden uitoefenen op de uitkomst.

Zo blijkt uit een rapport van de Amerikaanse dienst dat het Russische regime van president Poetin heeft geprobeerd toenmalig kandidaat Biden te beschadigen met aantijgingen over corruptie. Ook wilde Moskou onvrede zaaien in de Verenigde Staten om de positie van toen nog president Trump te versterken. Het ging vooral om desinformatie waarbij de eigen geheime dienst, staatsmedia, internettrollen en bondgenoten in Oekraïne werden ingezet.

Uit het verslag blijkt verder dat Iran vorig jaar juist een herverkiezing van Trump wilde verhinderen, maar verder ook probeerde de verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving aan te wakkeren.