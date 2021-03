Vicepresident Harris: uitsluiting vrouwen slecht voor democratie

De uitsluiting van vrouwen is slecht voor de democratie. Hoe gelijker vrouwen en mannen worden behandeld, hoe gezonder een democratie, betoogde de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris in haar eerste speech voor de Verenigde Naties.

De status van een democratie hangt ook fundamenteel af van de mogelijkheden voor vrouwen een betere positie te verwerven, aldus Harris in een videoboodschap voor de VN-commissie over vrouwenrechten. Niet alleen omdat het uitsluiten van vrouwen bij de besluitvorming een kenmerk is van een gebrekkige democratie, maar omdat de deelname van vrouwen die versterkt, zei ze. ‘De status van vrouwen weerspiegelt de status van democratie.’

Onderdrukking van vrouwen, op wat voor manier dan ook, maakt het moeilijker voor hen een ​​toprol te bereiken. En daar komt nu nog eens de coronapandemie bij die nog meer onevenredige druk op vrouwen heeft gelegd, vertelde ze verder.

De 56-jarige Harris schreef in januari geschiedenis toen ze als de eerste vrouw en als eerste niet-blanke persoon tot vicepresident van de Verenigde Staten werd beëdigd.