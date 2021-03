Tweede stemdag is voorbij, stembureaus gesloten

Woensdag is de 'grote' verkiezingsdag. Miljoenen mensen kunnen dan terecht in duizenden stemlocaties, ruim 8800. De meeste stembureaus zijn geopend tussen 07.30 en 21.00 uur, maar woensdag opent het stembureau op station Nijmegen als eerste om 05.15 uur.

Voor alle stembureaus in het land gelden dit jaar speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo worden in het stemlokaal potloden, stemhokjes, tafels, en andere voorwerpen geregeld schoongemaakt. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood dat ze daarna mee naar huis mogen nemen. En er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.

Stemmen kan met een geldige stempas en een geldig identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het op 17 maart 2021 niet langer dan vijf jaar verlopen is. Als iemand in een andere gemeente wil stemmen mag dat, maar wel met een vooraf aangevraagde kiezerspas. In totaal zijn naar schatting 13,2 miljoen mensen kiesgerechtigd.