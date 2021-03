Baudet blijft weg bij NOS-lijsttrekkersdebat

Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie, is dinsdagavond niet bij het NOS-lijsttrekkersdebat. Hij was wel uitgenodigd, maar volgens presentator Winfried Baijens heeft Baudet op het laatst afgezegd. De FVD-leider zou in debat gaan met andere lijsttrekkers van kleine partijen, zoals DENK, JA21 en de Partij voor de Dieren.

Waarom Baudet wegblijft bij het debat, is niet bekend. "We hebben net gehoord dat hij het niet redt, en dat hij heeft afgezegd", zei Baijens. De presentator betreurt dat. "We hadden veel vragen voor hem."

Vorige week ging Baudet ook al niet naar een uitzending van EenVandaag. Toen blies hij de afspraak een paar uur van tevoren af. Volgens zijn woordvoerder had Baudet geen zin in mediaoptredens, na een turbulente uitzending van Jinek. Die eindigde met een 'roast' van cabaretier Martijn Koning, waarin hij onder meer grappen maakte over de Joodse afkomst van Baudets vriendin. De FVD-leider liep daarna weg van tafel.