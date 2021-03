Opkomst tweede stemdag op 10 procent

Op maandag, de eerste stemdag, was de opkomst volgens Ipsos nog 6 procent. In het opkomstpercentage zijn de mensen die per brief hun stem uitbrengen niet meegenomen.

Net als maandag zijn er dinsdag stemlokalen open voor vooral kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Woensdag 17 maart zijn er ruim 8800 stemlokalen open, waar ook de rest van Nederland kan stemmen.