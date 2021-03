Internationale samenwerking in toezicht op macht farmareuzen

Toezichthouders van de Europese Unie gaan samenwerken met hun Amerikaanse, Britse en Canadese collega’s om te voorkomen dat er te machtige farmareuzen ontstaan. De internationale ‘marktmeesters’ gaan hun kennis en expertise delen om beter te beoordelen of een volgende overname of fusie in deze branche wel een goed idee is, meldt de Europese Commissie.