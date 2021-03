‘Vollere winkels zorgen niet voor problemen’

Vollere winkels leiden niet tot problemen, melden winkelketens als IKEA, HEMA en Hornbach. Sinds dinsdag mogen winkels meer dan twee klanten per verdieping ontvangen. Vanwege de coronaregels wordt nu naar winkeloppervlak gekeken. Daardoor kunnen er in grote zaken tot 50 klanten tegelijk aan het shoppen zijn. De ketens zouden mede vanwege de grootte van hun filialen graag nog meer mensen willen ontvangen.

Bouwmarkt Hornbach ziet dat de behoefte om naar de bouwmarkt te komen ‘onverminderd hoog’ is. De keten zou dan ook meer klanten willen toelaten. ‘Bij ons hebben klanten nu een tennisveld aan ruimte. Onder de huidige omstandigheden met stijgende besmettingen snappen we de regels, maar we hebben negen maanden lang laten zien dat we met strenge maatregelen veilig winkelen kunnen aanbieden en bezoekers kunnen reguleren.’

Hornbach ziet dat mensen langskomen voor essentiële zaken zoals reparaties en dat mensen graag de mogelijkheid hebben tot het vergelijken van spullen en het vragen van advies in de winkel. Daar hanteert de bouwmarkt een tijdslot van 45 minuten voor. ‘Het tuinseizoen is geopend, dus als mensen dan én op de tuinafdeling én op de bouwafdeling moeten zijn, functioneert een tijdslot van 10 minuten niet.’

Lege winkel

Meubelwinkelketen IKEA laat elk uur maximaal 50 klanten toe, wat voor de grote woonwarenhuizen niet heel veel is vergeleken met een normale situatie. Klanten moeten in hun eentje naar de winkel komen en mogen dan 45 minuten shoppen. Die tijd is volgens een woordvoerster tot nu toe genoeg. ‘Eenmaal binnen in de winkel verspreiden die klanten zich heel snel. Daarna ben je in een vrijwel lege winkel aan het winkelen.’

Het onlineaanmeldsysteem op de website waarmee klanten afspraken kunnen maken doet het nog steeds goed. Maandag kampte IKEA nog met technische problemen in het systeem vanwege overbelasting. Er was zoveel animo dat de servers de drukte niet aankonden en het systeem urenlang plat lag. Klanten kunnen online tot maximaal drie dagen vooruit een afspraak boeken. Elke dag worden nieuwe tijdslots opengezet.

HEMA laat ook weten dat de vollere winkels nog niet tot problemen leiden. HEMA hanteert tijdslots van 20 minuten per klant. In de winkel wordt drie keer per uur een bandje afgedraaid dat klanten attendeert op hun tijd. Mensen komen naar de winkel voor de favorieten: tompoezen en rookworsten. Ook babykleding, babyspullen en verjaardagsspullen zijn populair, net als de taarten. ‘Ik begreep vanuit de bakkerij dat de taarten niet aan te slepen zijn”, aldus een zegsvrouw.