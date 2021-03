Er wordt vaak een hoge opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen geconstateerd. In 2017 lag het opkomstpercentage op 81,6 procent. De laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 hadden een stuk lagere opkomst, respectievelijk 55 procent en 56,2 procent. De Europees Parlementsverkiezingen zien gemiddeld de laagste opkomst, met een opkomstpercentage van 41,9 procent in 2019.