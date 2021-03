Spanning in peilingen om tweede plek en in de staart

Bij de enquête van EenVandaag en bij I&O staan PVV en D66 gelijk. Beide partijen zouden negentien zetels krijgen. Bij Kantar-TNS staat de PVV op 18 zetels en D66 op 17. Het CDA staat in peilingen daar een klein eindje achter. Forum voor Democratie stijgt in elke peiling naar vijf zetels. De partij van Thierry Baudet kreeg vier jaar geleden twee zetels.

Onderin wordt het ook spannend. Zo dreigt 50PLUS uit de Tweede Kamer te verdwijnen. Bij I&O en bij Kantar krijgt de partij nog net 1 zetel, bij EenVandaag keert de partij niet terug in de Kamer. Volt komt juist in de Kamer, met twee tot vijf zetels in de peilingen. Ook JA21 maakt goede kans op een plek in het parlement, met ongeveer twee zetels. I&O en EenVandaag denken dat de BoerBurgerBeweging ook een zetel krijgt. Kantar en I&O denken dat BIJ1 van Sylvana Simons mogelijk een zetel wint. En ook Splinter van Femke Merel van Kooten-Arissen zou net een zetel kunnen krijgen volgens de slotpeiling van Kantar.