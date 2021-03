‘Mensen denken dat het goed gaat, maar we zitten in gevarenzone’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft benadrukken hoe belangrijk het is dat mensen in het land doen wat ze kunnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. ‘Daar zit mijn zorg, dat sommige mensen denken dat het heel goed gaat. Ja, we zien effecten van de vaccinaties, maar we zijn zeker nog niet uit de gevarenzone”, waarschuwt Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding.

In de afgelopen week steeg het aantal geregistreerde besmettingen met 24 procent. Dat was het hoogste percentage sinds halverwege december. ‘Je ziet de cijfers toenemen, dat baart ons zorgen”, beaamt Timen.

Het gedrag van mensen bepaalt voor een belangrijk deel hoeveel ruimte er is om de maatschappij te heropenen. ‘Je kunt veilig versoepelen, mits de andere maatregelen goed in acht worden genomen”, zegt het afdelingshoofd. Het lijkt echter niet de goede kant op te gaan in dit opzicht. ‘We zien bijvoorbeeld dat weer meer mensen de weg opgaan, minder mensen werken thuis. Terwijl dat heel belangrijk blijft.’

Snel vaccineren

De RIVM-bestuurster noemt de ontwikkelingen ‘spannend”. Ze benadrukt het grote belang van snel vaccineren en hoopt dat er snel duidelijkheid is over het vaccin van AstraZeneca, waarmee uit voorzorg tijdelijk niet wordt geprikt in Nederland. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) geeft donderdag naar verwachting een oordeel over de vraag of enkele gevallen van trombose (stolselvorming in het bloed) en een tekort aan bloedplaatjes te wijten zijn aan het vaccin, of toeval. Timen vindt dat veiligheid en snelheid beide belangrijk zijn. Ze geeft verder geen oordeel over het besluit om de vaccinaties uit voorzorg stil te leggen.

Dat het aantal positieve testresultaten juist onder kinderen tot en met twaalf jaar sterk is toegenomen, met 35 procent, heeft te maken met meerdere factoren. In de eerste plaats gaan zij sinds 8 februari weer naar school. De drempel om hen te testen is laag, want dat moet al bij de geringste symptomen, zoals een snotneus. ‘We zien dat er meer wordt getest. Daarnaast is de Britse variant in alle leeftijdsgroepen besmettelijker, ook onder kinderen. Mede daardoor zien we meer uitbraken op scholen”, duidt Timen.

Het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners is bij kinderen tot en met twaalf jaar inmiddels hoger dan bij 60-plussers. Van de ouderen is een steeds groter deel gevaccineerd. Toch nam ook in de hoogste leeftijdscategorieën het aantal besmettingen afgelopen week toe. ‘Er is geen reden om te denken dat we er al zijn”, vat Timen de situatie samen.