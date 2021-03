Swapfiets trekt naar Spanje en Oostenrijk

Swapfiets is uitgebreid naar Spanje en Oostenrijk. Sinds deze maand zijn ook in Barcelona en Wenen abonnementen af te sluiten op gebruik van de fietsen met de blauwe band. Verder kunnen inwoners van de Franse steden Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse volgende maand ook een abonnement afsluiten. Eerder was Swapfiets in Frankrijk alleen in Parijs actief.