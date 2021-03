Kremlin klaagt over campagne tegen Russisch vaccin

Volgens de Russische regering druisen dergelijke acties in tegen het algemeen belang. Dat moet er juist op gericht zijn zo veel mogelijk mensen te vaccineren. Rusland is ook tegen een concurrentiestrijd op het gebied van vaccins, zei Peskov.

Het relatief goedkope Russische vaccin overtuigt ook langzamerhand onafhankelijke deskundigen van zijn nut. Spoetnik-V wordt momenteel door het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) onderzocht. Volgens Russische autoriteiten zijn in al vier West-Europese landen overeenkomsten gesloten over de productie van het vaccin Spoetnik-V. Het gaat volgens de baas van het Russische Directe Investeringsfonds om bedrijven in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. De Russische makers wachten echter nog op de goedkeuring van het EMA.

In West-Europa en de VS werd vorig jaar smalend gereageerd op de snelle lancering van het coronavaccin van het Gamaleja-Instituut voor Epidemiologie en Microbiologie en een onderzoeksinstituut van het Russische ministerie van Defensie. Het vaccin werd 11 augustus als geregistreerd middel tegen Covid-19, een wereldprimeur, zij het dat het voorlopig was goedgekeurd voor gebruik in testfasen. Vijf maanden later waren er al naar schatting een miljoen inentingen mee geweest en bleek het middel, waar twee vaccinaties voor nodig zijn, erg effectief. Vrijwel heel Azië en Latijns-Amerika hebben het vaccin besteld en er zijn tal van landen die het Russische vaccin willen maken, inclusief Brazilië, China, India en Zuid-Korea.