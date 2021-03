De Jonge: reproductiegetal loopt zoals verwacht verder op

Het reproductiegetal is gestegen naar 1,06, zei De Jonge na kabinetsberaad over het coronavrius. Vorige week was het nog 1,01. Volgens de minister was het oplopen van de ziekenhuisopnames, het aantal besmettingen en het reproductiegetal ingecalculeerd. Het is nu van belang dat mensen zich aan de regels houden om het virus eronder te houden, benadrukt hij. ‘We moeten voorkomen in het zicht van de haven onverstandige dingen te doen.’

Of de terrassen en het hoger onderwijs weer open kunnen, hangt af van het advies van het Outbreak Management Team (OMT) dat vrijdag komt. Volgende week dinsdag maakt het kabinet bekend of er nieuwe versoepelingen komen.

Door de Britse variant van het coronavirus raken steeds meer mensen besmet. Maandag werden 5549 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Lang lag het gemiddelde aantal besmettingen op zo’n 4500. Dat gemiddelde steeg daarmee voor de achtste dag op rij. Dinsdag ligt het aantal positieve tests volgens De Jonge ‘boven de 4000, maar onder de 5000”.