Nederlandse cameraman geniet van Oscarsucces voor Amazonfilm

De Nederlandse cameraman Daniel Bouquet is heel blij met zijn Oscarnominaties voor Sound of Metal, de film die hij ruim twee jaar geleden opnam. De film is met zes nominaties een van de verrassingen in de lijst. Het drama is in de race voor onder meer beste film, scenario en acteurs.

"Het voelt wel bijzonder om nu zo'n succesgevoel te ervaren", vertelt Bouquet. "We hebben de film bijna 2,5 jaar terug gedraaid. De financiering ging moeizaam en de release is een aantal keer uitgesteld, mede door corona." Regisseur van Sound of Metal is Darius Marder.

De 39-jarige filmer werd geboren in Haarlem en studeerde onder meer aan de Filmacademie in Amsterdam. De film Nothing Personal uit 2009 leverde Bouquet een Gouden Kalf op en internationale aandacht. Hij heeft nu agenten in Parijs en Los Angeles en werkt de laatste jaren over de hele wereld. Zo draaide Bouquet de afgelopen jaren videoclips met Rihanna en Kanye West.

Sound of Metal werd gekocht door Amazon, wat een uitkomst was in het coronajaar waarin de bioscopen veel gesloten waren. "Eerst was ik teleurgesteld dat de film niet op groot doek uitkwam, daar komt het verhaal beter tot z'n recht. Maar het is heel interessant om te merken hoe groot het bereik is via een streamingdienst. Ik krijg nu letterlijk berichtjes uit alle hoeken van de wereld van mensen die enthousiast vertellen dat ze hem hebben gezien", aldus Bouquet.

De Oscars worden op 25 april uitgereikt in Los Angeles.