Viroloog België: met AstraZenecaprik 94 procent minder opnamekans

Het AstraZeneca-vaccin is veilig en effectief voor alle volwassenen. Inenting met dit vaccin tegen Covid-19 vermindert het risico op opname met 94 procent, zegt de Belgische viroloog Steven Van Gucht. ‘Op basis van de gegevens kunnen we stellen dat de voordelen groter blijven dan de risico’s. We vaccineren momenteel de oudere bevolking. Het is cruciaal dat dit niet wordt onderbroken, omdat het aantal besmettingen snel stijgt.’

In tegenstelling tot veel andere Europese landen gaat het inenten met het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca in België door. Dat is maandag besloten na een spoedadvies van de Belgische Hoge Gezondheidsraad. In een groot aantal landen waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen is het prikken met AstraZeneca opgeschort tot duidelijk wordt dat er geen verband bestaat tussen het vaccin en een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) geeft dinsdag om 14.00 uur een persconferentie over de zaak. Het advies over de vaccins van AstraZeneca zal België ‘vanzelfsprekend volgen”, aldus Van Gucht.