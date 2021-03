Minister Schouten boos over lekken rapport einde kalvermesterij

Minister Carola Schouten van Landbouw is boos dat een rapport is gelekt waarin het einde van de kalvermesterij in Nederland wordt aangekondigd. ‘Dit is op alle fronten heel schadelijk”, vindt de minister.

Het NOS Journaal berichtte over het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Landbouw is uitgevoerd. ‘De kalversector wordt in bepaalde scenario’s kleiner of verdwijnt zelfs helemaal, terwijl de rol van de melkveehouder zal veranderen”, meldt het rapport volgens de NOS.

Schouten zegt het conceptrapport van eind januari nog helemaal niet onder ogen te hebben gehad. Het moet nog naar de Tweede Kamer worden gestuurd. ‘Het is absoluut verkeerd dat er op deze manier stukken worden gelekt”, reageert de minister.

Heikel punt

Ze snapt de onrust en verbazing in de sector. ‘Dit is niet hoe ik vind dat het moet.’ Schouten benadrukt dat ze in gesprek wil blijven met de kalverhouderij. ‘Ik betreur het echt.’ Het rapport moet op het ministerie nog worden besproken.

Landbouw was in het nu demissionair kabinet een heikel punt. D66 pleit voor sanering van de veestapel om zo het stikstofprobleem aan te pakken. Dat plan viel helemaal verkeerd bij de ChristenUnie, het CDA en de VVD. Het zal een belangrijk punt worden in de formatiegesprekken voor een nieuw kabinet.