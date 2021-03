Prins Philip (99) verlaat na kleine maand ziekenhuis

Op een video, die door de wachtende Britse pers op de stoep van het ziekenhuis werd gemaakt, is te zien dat Philip in een auto vertrekt.

Philip werd op 16 februari opgenomen in het ziekenhuis nadat hij onwel werd. In het King Edward VII Hospital werd een infectie vastgesteld. Later werd de prins naar het St. Bartholomew’s Hospital, eveneens in Londen, overgeplaatst om behandeld te worden aan een bestaande hartaandoening.