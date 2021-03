Ollongren: verwarring bij poststemmen ‘onvoldoende gerealiseerd’

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft zich "onvoldoende gerealiseerd" welke verwarring er allemaal bij ouderen kon ontstaan over het briefstemmen. Ollongren kondigde dinsdag aan dat de werkwijze met de briefstemmen wordt aangepast, nadat was gebleken dat relatief veel stemmen bij de vooropening terzijde werden geschoven door gemeenten.

De ouderen moesten hun stembiljet in een aparte envelop stoppen. Die envelop moesten ze met hun stempas in een tweede envelop opsturen naar de gemeente. "We waren er vanuit gegaan dat het stemgeheim vrij logisch is", zegt Ollongren dinsdag. "Maar in een aantal gevallen hebben mensen het toch niet zo begrepen." Volgens de Kiesraad werden bij de vooropening tot nu toe 5 tot 10 procent van de briefstemmen terzijde gelegd bij gemeenten.

Als mensen hun stembiljet niet in de daarvoor bestemde envelop stopten maar samen met de stempas in de tweede envelop, dan mochten stembusmedewerkers de stem wél goedkeuren. "We hadden het expliciet geregeld voor die situatie", zegt Ollongren.

Nieuwe procedure

Maar wanneer mensen het stembiljet en de stempas samen in de briefstembiljetenvelop stopten en daarna in de tweede envelop, dan moesten stembureaumedewerkers het geheel terzijde leggen. Ze mochten de briefstembiljetenvelop namelijk in geen enkele omstandigheid openmaken, vanwege het stemgeheim.

De nieuwe procedure houdt in dat de briefstembiljetenvelop toch mag worden geopend om te zien of daar een stempas in zit. Daarna wordt gekeken of de stempas geldig is. Als dat zo is, wordt de geopende envelop met daarin het stembiljet meteen in de stembus gedaan.

Vanaf woensdagochtend worden alle goedgekeurde briefstembiljetten geteld. Alle 70-plussers mogen vanwege de risico's van het coronavirus per post stemmen. Het kabinet regelde dat in een aparte tijdelijke wet. Het gaat om ongeveer 2,4 miljoen mensen.