Aanhoudingen na vermoedelijk schietincident in een trein

De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht in een trein in Koog aan de Zaan na een vermoedelijk schietincident. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de politie is er waarschijnlijk niemand gewond geraakt.

De politie kreeg tegen 09.45 uur een melding dat er iemand met een vuurwapen in de trein zou zijn. Mogelijk was er sprake van een conflict tussen meerdere personen. Het treinverkeer tussen Zaandam en Wormerveer ligt stil, meldt de NS. Dat duurt naar verwachting tot 13.00 uur.