Gemeenten gaan terzijde gelegde briefstemmen opnieuw bekijken

Diverse gemeenten gaan de briefstemmen die ze maandag terzijde hebben gelegd opnieuw controleren naar aanleiding van de aanpassing van de procedure. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) maakte dinsdagochtend bekend dat de gemeenten nieuwe instructies krijgen voor het beoordelen van de briefstemmen van 70-plussers. Gemeenten meldden maandag dat een behoorlijk wat stemmen verloren waren gegaan omdat ze niet goed waren ingestuurd. Ook was verwarring bij gemeenten over eventuele fout uitgebrachte briefstemmen.

In Maastricht werd 7,2 procent van de briefstemmen terzijde gelegd. ‘Dit betekent dat we 444 briefstemmen die gisteren ongeldig waren alsnog gaan vooropenen, wat betekent dat de stempas wordt gecontroleerd en het stembiljet in de stembus wordt gedeponeerd. Ongeveer zes uur werk voor twee personen. Personeel is daarvoor in huis”, zegt de woordvoerder van de gemeente Maastricht.

In Weert is sprake van een foutenmarge van 6,1 procent. ‘Zodra de instructies binnen zijn, zullen we die waarschijnlijk openen en daarmee het foutenpercentage stevig omlaag kunnen brengen”, aldus de woordvoerder van de gemeente.

Het ministerie heeft laten weten dat de gemeenten voor het middaguur dinsdag de nieuwe instructies binnen hebben.