Kritiek VS en Japan op ‘destabiliserend gedrag’ China

Ministers uit de Verenigde Staten en Japan hebben na topoverleg in Tokio uitgehaald naar China. De communistische volksrepubliek maakt zich volgens de bondgenoten schuldig aan ‘destabiliserend gedrag richting anderen in de regio”.

De Amerikaanse ministers Antony Blinken (Buitenlandse Zaken) en Lloyd Austin (Defensie) doen Japan aan tijdens de eerste buitenlandreis sinds hun aantreden. Ze gaan later ook naar Zuid-Korea. De VS wil de banden met Aziatische bondgenoten aanhalen in een tijd van conflicten met China.

De Japanse minister Toshimitsu Motegi (Buitenlandse Zaken) zei dat de landen zich onder meer zorgen maken over geweldsinstructies van de Chinese kustwacht. China heeft in wetgeving vastgelegd wanneer buitenlandse vaartuigen beschoten mogen worden.

Wateren

China ruziet met omliggende landen over wie zeggenschap heeft over bepaalde wateren in de Zuid-Chinese Zee en de Oost-Chinese Zee. Peking lag de afgelopen jaren ook regelmatig overhoop met de VS. Er waren conflicten over handel, de aanpak van het coronavirus, de situatie in Hongkong en de wijze waarop China omgaat met de Oeigoerse minderheid.

Chinese en Amerikaanse topfunctionarissen zitten binnenkort om de tafel om te praten over hun gespannen relatie. Daar schuift ook minister Blinken aan. Hij vliegt na zijn Azië-reis naar Alaska, waar het topoverleg zal plaatsvinden.

Noord-Korea

De VS moeten ook besluiten hoe ze verder willen met Noord-Korea. Dat land zorgde herhaaldelijk voor internationale onrust door kernproeven te doen en raketten te testen. De vorige president Trump zocht een diplomatieke oplossing en ging zelf om de tafel met dictator Kim Jong-un, maar dat leidde niet tot een doorbraak.

Het regime van Kim uitte dinsdag weer dreigende taal richting Washington. De nieuwe regering van Joe Biden kan volgens Pyongyang maar beter niet meteen rumoer veroorzaken ‘als ze de komende vier jaar rustig willen slapen”.

Blinken wilde daar inhoudelijk niet op reageren. Hij zei wel dat wordt gekeken naar ‘aanvullende maatregelen’ om druk uit te oefenen op het regime van Kim. Dat gaat al gebukt onder zware internationale sancties.