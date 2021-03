Israël vindt weer onderdelen Dode Zeerollen

Archeologen hebben voor het eerst in circa 60 jaar weer onderdelen gevonden die sinds de jaren 40 bekendstaan als de Dode Zeerollen. Het zijn 2000 jaar oude documenten veelal gevonden in grotten in de Woestijn van Judea, die bij de Dode Zee op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever ligt.

De doorgaans opgerolde perkamenten documenten werden in grotten verstopt tijdens een Joodse opstand tegen de Romeinen in de jaren 132 - 136 na Christus. In de jaren 1947 - 1956 ontdekten archeologen de bijbelse documenten. Volgens de Israëlische autoriteiten zijn er nu behalve onderdelen van de Dode Zeerollen ook onder meer munten, een 6000 jaar oud skelet en ‘de oudste mand in de wereld’ gevonden. De mand moet zeker 10.000 jaar oud zijn.

De teksten zijn over het algemeen in het Oud-Grieks geschreven, maar de naam van God staat er telkens in een oude versie van het Hebreeuws. Volgens Israel Hasson van de Antiquiteiten Autoriteit (IAA) is de grote zoekoperatie in het woestijngebied begonnen, omdat er ook plunderaars op de loer liggen. Hij roept op nog meer tijd en geld te besteden aan het zoeken naar deze bijbelse documenten, omdat nog slechts de helft van het beoogde woestijngebied daadwerkelijk is doorzocht en er nog veel meer grotten zijn waarvoor rovers belangstelling voor hebben.