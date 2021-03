ANBO: gelukkig is er naar ons geluisterd

Ouderenbond ANBO is te spreken over het besluit van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) om de procedure rond het briefstemmen aan te passen. De bond sprak eerder zijn grote zorgen uit over het verlies van veel stemmen van 70-plussers die vanwege het coronavirus per brief mochten stemmen. Het opsturen van de stemmen ging niet allemaal volgens de instructies, waardoor veel stemmen verloren dreigden te gaan.

‘Gelukkig heeft de minister naar ons geluisterd”, aldus de woordvoerder van de ANBO. ‘Het is wel een beetje laat. De minister heeft geprobeerd het klein te houden. Maar dat het mis zou gaan, was iets wat je van verre aan zag komen. We hebben de minister al veel eerder aangegeven dat deze procedure te ingewikkeld was. Maar gelukkig is het nu goed uitgepakt. Iedereen wil dat zijn stem meetelt en zeker voor deze groep kiezers is het enorm belangrijk.’